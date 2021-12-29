За прошлый год в Петербурге сдали 48 социальных объектов

Для строительства привлекали инвесторов.

В пятницу, 14 января, портал "Строительный Петербург" сообщил статистику за прошлый год. В рамках заключенных соглашений с инвесторами ввели в эксплуатацию 48 социальных объектов, в том числе 31 детский сад.

Комитет по строительству активно работает городскими застройщиками. Помимо этого, в эксплуатацию ввели дошкольных учреждения, совмещенных с начальными школами. Четыре новых школы построены в Пушкинском, Московском и Выборгском районах. Еще три школы появились в Парголово.

Кроме того, построили 9 объектов здравоохранения: 2 поликлиники и 7 встроенных помещений общей врачебной практики в разных районах города.

За счет бюджета Петербурга в 2021 году построили и реконструировали еще 26 социальных объектов, в числе которых пять детских садов, пять школ, колледж и четыре поликлиники.

Красногвардейский район стал лидером по вводу жилья в декабре.

Фото: Piter.tv