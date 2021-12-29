Красногвардейский район стал лидером по вводу жилья в декабре

В первый зимний месяц ввели в эксплуатацию 152 дома.

В декабре 2021 года в Петербурге ввели в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 152 дома на 9074 квартиры, включая индивидуальное строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".

Больше всего квадратных метров было построено в Красногвардейском районе. За последний месяц года там были сданы 9 домов на 2196 квартир общей площадью более 110 тысяч. кв. метров. На втором месте оказался Приморский район с 86 тыс. "квадратов", 15 домами и 1583 квартирами. Среди них дом на Нижне-Каменской улице, который был построен для очередников.

Тройку лидеров замыкает Пушкинский район. Там ввели в эксплуатацию 38 домов на более чем 67 тысяч квадратных метров. Готовы 1587 квартир.

Помимо жилой недвижимости в городе завершили строительство 58 объектов общегражданского назначения. Среди них — 2 детских сада и поликлиника для взрослых в Невском районе, новый корпус ГБУЗ "Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины" на Васильевском острове, четыре корпуса городской больницы №40 и другие.

Фото: комитет по строительству Петербурга