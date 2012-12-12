За прошлые сутки в Петербурге привились более 25 тыс. человек

Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией.

Как рассказали в комздраве Петербурга, за минувшую пятницу, 24 октября, первым компонентом вакцины в городе привились 19578 человек. Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией.

Отметим, что рекордсменом является пункт вакцинации в "Галерее" - там число ежедневно прививаемых выросло до 600-700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы в субботу утром делились фотографиями и видео в социальных сетях с огромной очередью к пункту вакцинации. Они отмечали, что социальная дистанция не соблюдалась.

Фото: Piter.tv

