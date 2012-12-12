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За прошлые сутки в Петербурге привились более 25 тыс. человек
Сегодня, 20:54
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За прошлые сутки в Петербурге привились более 25 тыс. человек

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Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией. 

Как рассказали в комздраве Петербурга, за минувшую пятницу, 24 октября, первым компонентом вакцины в городе привились 19578 человек. Всего выполнено 25420 инъекций вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией. 

Отметим, что рекордсменом является  пункт вакцинации в "Галерее" - там число ежедневно прививаемых выросло до 600-700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы в субботу утром делились фотографиями и видео в социальных сетях с огромной очередью к пункту вакцинации. Они отмечали, что социальная дистанция не соблюдалась. 

Фото: Piter.tv 
 

Теги: вакцинация, очередь, прививка
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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