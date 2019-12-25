За прошедшую неделю с улиц Петербурга убрали 1,7 тыс. тонн грязи

Из-за снега дорожные службы работали в усиленном режиме.

Комитет по благоустройству Петербурга подвел итоги уборки за прошедшую неделю — с 14 по 20 декабря. С улиц города вывезли 13 тыс. куб. метров снега и более 1,7 тонн мусора и смета, сообщила пресс-служба.

На прошлой неделе высота выпавшего снега составила 9 см. Дорожная техника работала в усиленном режиме, на уборку вышли более 900 машин. Для борьбы с гололедом использовали 2,2 тыс. м3 солевого раствора и 9,4 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Также в порядок приводили территорию городских парков и скверов. На выходных там работало 325 человек и 85 единиц техники.

В понедельник, 21 декабря, на улицы вышло порядка 563 единиц техники и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий.

Фото: Piter.TV