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За прошедшие выходные в Ленобласти более 100 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 10:48
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kraratau27

За прошедшие выходные в Ленобласти более 100 человек заболели коронавирусом

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Оперативный штаб зарегистрировал 5 случаев заболевания с летальным исходом.

Роспотребнадзор сообщил общее количество зафиксированных в Ленинградской области случаев COVID-19 по состоянию на 3 мая. Только за прошедшие сутки коронавирусом в области заболели 89 человек. Наибольшее количество заражений, 9 человек, зарегистрировано в Сланцах. Ранее Сланцевский район вошел в так называемую "красную зону" коронавирусной инфекции.

8 случаев инфекции обнаружено во Всеволожске, 6 - в Первомайском, по 5 случаев зарегистрировано в Мурино, Тихвине, Гатчине. Отдельные случаи зафиксированы в Бокситогорском, Волосовском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском районах.

На данный момент в Ленобласти насчитывается 42752 случая заболевания коронавирусом. 400043 пациента выздоровели. Под наблюдением врачей пребывают 1533 носителя вируса.

Ранее власти Петербурга и области заявляли о полной готовности всего региона к возможной третьей волне эпидемии. 

Фото: PixaBay

Теги: данные по covid, заражение вирусом, коронавирус, роспотребнадзор, третья волна коронавируса
Категории: Новости Ленинградской области,

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