За прошедшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор продолжает выявлять одно и то же количество заболевших COVID-19 в Ленобласти.

22 июля в Ленинградской области 245 человек заболели коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. В официальной сводке заболеваемости и смертности 47 региона это число в течение последних двух недель появляется уже далеко не в первый раз. Всего по данным ведомства с начала пандемии в Ленобласти выявили 54149 случаев коронавируса, что при населении в 1900000 человек составляет около 3%.

За минувшие сутки больше всего заражённых зарегистрировали в Тихвине - 16, Сланцах - 7, Луге - 9, Киришах - 8, Кингисеппе - 6, Гатчине - 9, Выборге - 11, Мурино - 27, Всеволожске - 11 и Пикалёво - 6. От одного до пяти случаев отмечено в различных населенных во всех районах Ленобласти.

Администрация Ленобласти назвала вакцинацию от коронавируса одним из ключевых событий первой половины 2021 года.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть