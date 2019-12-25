За прошедшие сутки в Ленинградской области 249 человек заболели коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал официальную статистику заболеваемости и смертности от COVID-19 за 12 июля.

За минувшие сутки, 12 июля, в Ленинградской области выявили 249 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с болезнью. 12 человек скончались от осложнений при болезни. Распространение инфекции связывается с появлением нового, более опасного "индийского" дельта-штамма: показатели заболеваемости и смертности в регионе в разгар "третьей волны" превысили прошлогодние пиковые значения за ноябрь-декабрь. Власти вводят обязательную вакцинацию и значительные ограничения для красных зон коронавируса в Ленинградской области.

Инфекция появляется в новых населенных пунктах региона, где ранее ее не регистрировали, количество заболевших растет во всех районах, включая зеленую зону. Наибольшее количество новых случаев заражения отмечены в Тихвине - 13, Киришах - 12, Кингисеппе - 8, Гатчине - 9, Выборге - 13, Всеволожске - 13, в Кудрово и Мурино отмечено по 7 новых случаев. Между тем, вакцинацию в регионе, согласно данным комитета здравоохранения, прошли 324 092 человек.

За 12 июля в России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19. Это максимум за пандемию.