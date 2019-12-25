За последний месяц в Петербурге на 32% выросла смертность

Количество смертей за год выросло на 1 552.

Судя по статистике петербургского комитета по делам записи актов гражданского состояния, в мае 2020 года зарегистрировали 6 427 смертей.

В мае прошлого года, 2019, было зарегистрировано 4 875 смертей. Это на 1 552 меньше, что означает рост смертности на 32%. В статистику вошли все причины смерти. По ней можно судить о смертности, связанной с коронавирусом.

По данным оперштаба, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 17069 случаев заражения COVID-19. Умерло 240 человек. Выздоровело человека 6331 человек.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерли 17 человек.

Фото: Piter.TV