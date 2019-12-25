За все время эпидемии коронавируса в России от инфекции погибли 3 633 человека.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 92 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты пояснили, что наибольшая часть жертв приходится на столичный регион. В Москве инфекция унесла 41 жизнь, в Московской области - жизнь 11 человек. В Дагестане летальный исход настиг 11 пациентов, в Петербурге - 5 пациентов, в Ингушетии - трех. По два погибших зарегистрировано в Белгородской, Саратовской, Свердловской и Пензенской областях, Ставропольском крае.

По одному пациенту от COVID-19 скончалось в Смоленской, Ленинградской, Псковской, Астраханской областях, а также Чечне, Севастополе, Марий Эле, Чувашии, Краснодарском крае.

За все время распространения коронавируса в России от инфекции погибли 3 633 человека.

