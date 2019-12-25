За все время распространения коронавируса в РФ от инфекции скончались 4 142 человека.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 174 человека. Об этом рассказали представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. В столичном регионе от инфекции скончались 71 человек, в Московской области и Дагестане - по 21 человеку, девять пациентов - в Петербурге, шестеро - в Тульской и Нижегородской областях, пятеро - в Северной Осетии.

Четыре пациента с коронавирусом умерли в Смоленской области. Три летальных случая медики зарегистрировали в Ингушетии, Тверской и Астраханской областях. По две жертвы выявлено в Орловской, Саратовской, Свердловской областях, Кабардино-Балкарии. По одному пациенту от инфекции скончались во Владимирской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской, Кировской, Самарской, Челябинской, областях, а также Коми, Татарстане, Тыве, ЯМАО, Ставрополье, Хабаровском крае.

За все время распространения коронавируса в РФ от инфекции скончались 4 142 человека.

