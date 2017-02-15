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За последние сутки в Петербурге у 711 человек обнаружили COVID-19
Сегодня, 11:28
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kraratau27

За последние сутки в Петербурге у 711 человек обнаружили COVID-19

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От коронавируса умерло 33 человека, а излечились - 873 человека. 

За последние сутки в Петербурге у 711 человек обнаружили коронавирус. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

Отмечается, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерло 33 человека, а излечились - 873 человека. 

С начала всемирной пандемии по коронавирусу в 85 регионах страны заразились 4 847 489 человек. Из которых 111 895 человек умерли, а 4 464 550 граждан выздоровели. 

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122". Также отныне по этому же номеру можно не только уточнить информацию по COVID-19, но и записаться на приём к врачу. 

Фото: Piter.tv 

Теги: ковид, статистика
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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