За последние сутки в Петербурге у 711 человек обнаружили COVID-19

От коронавируса умерло 33 человека, а излечились - 873 человека.

За последние сутки в Петербурге у 711 человек обнаружили коронавирус. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерло 33 человека, а излечились - 873 человека.

С начала всемирной пандемии по коронавирусу в 85 регионах страны заразились 4 847 489 человек. Из которых 111 895 человек умерли, а 4 464 550 граждан выздоровели.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122". Также отныне по этому же номеру можно не только уточнить информацию по COVID-19, но и записаться на приём к врачу.

Фото: Piter.tv