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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 34 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 34 тыс. человек

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Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  33986 человек, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 2844 человека. Из них 68 ― в обсерваторе, 1180 ― контактные, 1596 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 377 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне Смольный объяснил рост смертности от коронавируса в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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