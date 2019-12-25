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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 13 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 13 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся более 1,2 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12971 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1278 человек. Из них 1082 ― на самоизоляции, 194― контактные, 2 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 334 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 64 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 12 человек. 

Ранее в комздраве Петербурга оценили вероятность второй волны коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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