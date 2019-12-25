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За последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19
Сегодня, 10:30
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IRINA_CHALKINA

За последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 748 в 83 регионах.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России за прошедшие сутки коронавирусом заболели 4 748 человек в 83 регионах. Наименьший темп прироста больных COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе и в Ненецком автономном округе 0,0%. 

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 527 человек. В Северной столице — 83 горожанина. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на коронавирус протестировали почти 13,5 тысяч человек.

Фото:Piter.TV

Теги: covid-19, заболевшие коронавирусом, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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