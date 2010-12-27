Следить за нарушением дорожного движения смогут обычные граждане

Законопроект о "народных инспекторах" вступил в силу.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о "народных инспекторах". Теперь следить за правилами дорожного движения сможет практически каждый.

Для того, чтобы быть "народным инспектором" необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг и иметь соответствующее ПО. Нарушение можно фиксировать на видео, по которому будут составлены административные протоколы.

В распоряжении сообщается: "Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора".