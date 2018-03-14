Kia представила обновленный кроссовер Sportage нового поколения

Разработчики из Германии, Кореи, США и Китая работали над разработкой дизайна нового кроссовера.

В Сеуле компания Kia представила кроссовер Sportage пятого поколения. Об этом сказано в официальном пресс-релизе компании.

Автомобиль создан на платформе KIA N3. Имеет один дизельный и один бензиновый моторы. Kia Sportage оснащен четырехцилиндровым 1,6-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Объем дизельного мотора – 2 литра, мощность 183 лошадиные силы. Кроссовер имеет сразу несколько систем безопасности. Также в автомобиле есть электронный помощник водителя.

На мировом рынке автомобиль появится в ближайшее время. В России приобрести Kia Sportage можно будет только в 2022 году.

Ранее мы сообщили, что ПА ОБСЕ потребовала от России "отменить незаконную оккупацию Крыма".

Видео: Kia Worldwide