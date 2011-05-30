ПА ОБСЕ потребовала от России "отменить незаконную оккупацию Крыма"

"За" резолюцию проголосовали 78 участников, 22 человека выступили "против". Ещё 12 делегатов воздержались от голосования.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой осудила военное присутствие России на Крымском полуострове и ограничения на судоходство в Азовском и Черном морях. Об этом сообщил "Интерфакс".

В ПА ОБСЕ посчитали, что Россия незаконно оккупировала Крым. Парламентарии потребовали вывести с полуострова и прилегающей акватории все дополнительные войска и флот, которые оказались там в ходе учений в апреле 2020 года. Также делегаты посчитали, что действия России ограничивают доступ к украинским портам в Азовском и Черном морях.

Российские дипломаты посчитали, что постановка резолюции на голосование нелегитимна. Позднее глава делегации Петр Толстой вместе с первым зампредом комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым отказались от участия в заседании ПА ОБСЕ.

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