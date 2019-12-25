Петербуржцам перечислили самые подешевевшие автомобили с пробегом

По всей стране в июне средние цены на автомобили возрастом до 15 лет продемонстрировали снижение в большинстве категорий рынка.

Цены на автомобили с пробегом в Петербурге и Ленобласти уменьшились более чем на 33 тысячи рублей, достигнув уровня 2,13 млн рублей. Согласно данным аналитиков сервиса "Авто.ру Оценка", стоимость упала на 1,5% относительно предыдущего периода.

Наиболее значительное снижение среднего ценника зафиксировано у модели Datsun on-DO, которое составило 23,3%, остановившись на отметке 401 тысячу рублей. Среди лидеров снижения также оказались Volkswagen Polo (минус 20,4%, до 1,27 млн рублей), SsangYong Actyon (падение на 19,4%, до 1,09 млн рублей), Chevrolet Nexia (уменьшение на 19%, до 958 тысяч рублей) и Renault Sandero (дешевле на 19%, теперь стоит 831 тысячу рублей).

По всей стране в июне средние цены на автомобили возрастом до 15 лет продемонстрировали снижение в большинстве категорий рынка. Стоимость машин российского производства сократилась на 2,3% за последний год, составив 698 тысяч рублей. Европейские, японские и корейские марки показали серьезное снижение цен на 6,4% годовых, остановившись на среднем значении 2,34 млн рублей. Цены китайских авто потеряли 3% за аналогичный период, составив 2,17 млн рублей. Наибольшее же сокращение демонстрирует сегмент автомобилей американского производства, потерявших 9% своей стоимости за год и оцененных в среднем в 1,3 млн рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)