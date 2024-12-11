За поджог релейных шкафов задержаны двое несовершеннолетних и их взрослый подельник

На преступление подозреваемых подбил незнакомец в Интернете.

За поджог релейных шкафов задержаны двое несовершеннолетних жителей Белгородской области, а также их взрослый подельник. Соответствующая информация опубликована российскими правоохранительными органами в социальных сетях. Установлено, что злоумышленниками оказался мужчина 2005 года рождения, а также двое подростков 17 и 15 лет. Сообщники рассказали полиции о том, что согласились на преступление ради денежного вознаграждения. Такое предложение поступило им от незнакомца в одном из мессенджеров. Фигуранты расследования были пойманы по местам проживания. В их отношении ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге перед судом предстанут 16 участников крупного наркосообщества.

Фото и видео: МВД Медиа