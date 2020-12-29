Подражание свадебной кукле на капоте машины привело юношу в отдел полиции

У водителя "свадебной" легковушки изъяли машину на время проверки.

Молодой безработный житель Кудрово попал в полицию за подражание свадебной кукле на капоте машины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 19 января в соцсети появилась видеозапись, на которой было запечатлено грубое нарушение ПДД: юноша в трусах и с бутылкой в руке ехал на капоте "ВАЗа" по центру города.

Полиция выяснила, что перед "шоу" хулиганы сняли с автомобиля передний госномер, однако это не помешало разыскать и задержать злоумышленников. Опасный заезд по Невскому проспекту произошел около 21.00 18 января, за рулем отечественной легковушки оказался 19-летний неработающий и неучащийся Эмкин. В отношении молодого человека составили несколько протоколов за нарушения ПДД и правил установки госномеров, сам автомобиль у парня изъяли до окончания проверки.

Главный "герой" видео, 20-летний Акмал, провел ночь в отделе полиции, чтобы с утра предстать перед судом. В отношении юноги составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД