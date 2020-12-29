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"Балтийский дом" предупредил петербуржцев о мошенниках
Сегодня, 14:09
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smirenny

"Балтийский дом" предупредил петербуржцев о мошенниках

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Приобрести билеты в театр можно на сайте театра или на сайтах балетных операторов.

Во вторник, 19 января, сотрудники пресс-службы театра-фестиваля "Балтийский Дом" предупредили горожан и гостей Петербурга о новой волне мошенничества при покупке билетов.

Обращаем ваше внимание, что приобрести билеты онлайн можно ТОЛЬКО на официальном сайте театра baltic-house.ru и на сайтах билетных операторов Bileter, Ticketland, Biletsofit

отмечается в сообщении.

Сотрудники театра никогда не продают билеты через личные сообщения, не предлагают перевести деньги за билеты на карту, не звонят, собирая персональные данные и номера карт, и не просят коды из СМС

В случае, если возникают сомнения при покупке билета, стоит обратиться к администрации или  в кассу "Балтийского дома".

Ранее мы писали, что в Конюшенном ведомстве предложили открыть музей кавалерии и вторую сцену Михайловского.

Фото: pixabay 

Теги: билеты в театр, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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