В Конюшенном ведомстве предложили открыть музей кавалерии и вторую сцену Михайловского

Планируется основной вход в музеи здания Конюшенного ведомства сделать со стороны набережной реки Мойки.

В Конюшенном ведомстве петербуржцы предложили открыть музей кавалерии и вторую сцену Михайловского. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на автора инициативы Руслана Линькова.

Линьков отметил, что ведомство необходимо оставить Государственному музею истории Петербурга, который сможет развивать исторический кластер.

Например, в той части здания, которая расположена ближе к Большой Конюшенной улице, было бы разумно разместить концертный зал, который мог бы стать второй площадкой для Михайловского театра, который сегодня не имеет второй сцены Руслан Линьков, автор инициативы

Внешний облик он предложил сделать под Римский театр сирийской Пальмиры, который пострадал от рук террористов. Также Линьков отметил, что саму территорию Конюшенного ведомства можно "накрыть" легкой конструкцией стеклянного атриума.

Ранее мы сообщали о том, что проект музея в Конюшенном ведомстве претендует на международную награду.

Фото: вкипедия