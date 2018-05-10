В Петербурге за плохую уборку снега выписали штрафов на 23 млн рублей

Также было оценено состояние 4 тыс. домов.

Государственная жилищная инспекции Петербурга сообщила итоги проверок жилых многоквартирных домов на предмет уборки снега. Всего оценили состояние 4 тыс. домов, а нарушения выявили у 24% из них.

Всего было составлено 130 протоколов с 30 ноября об административных правонарушениях на сумму 23,2 млн рублей. Инспекторы проверяют и частные управляющие компании, и ТСЖ, и ЖСК, и ЖК. В основном грубые ошибки находили в несвоевременной очистке крыш, складировании снега на газонах и у фасадов домов.

В Смольном отметили, что контроль за уборкой усилили после прямой линии с губернатором. За время снегопадов с улиц вывезли уже 1,2 млн кубометров снега – столько же, сколько за прошлую зиму.

Фото: Piter.tv