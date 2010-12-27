В Петербурге оштрафован активист на 150 тыс. рублей за пикет перед Смольным с файерами

В Петербурге оштрафован Николай Артеменко за пикет, который был устроен перед Смольным.

Федеральный координатор движения "Весна"от Санкт-Петербурга Николай Артеменко оштрафован на 150 тыс. рублей. Такое наказание вынес суд за нарушение проведения публичной акции.

Известно, что Артеменко вместе с активисткой Анастасией Семеновой устроили пикет. Напротив Смольного они продемонстрировали баннер "Теперь гайд-парк будет здесь", а также использовали файеры. Тогда сотрудникам полиции пришлось задержать нарушителей.

За повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия Артеменко оштрафован на 150 тыс. рублей. Однако активист настаивает на обжаловании приговора. Семенова тоже оштрафована, но на меньшую сумму - 10 тыс. рублей.

Напомним, что активисты устроили протест против исключения Марсова поля из перечня городских гайд-парков.

Фото: движение "Весна"