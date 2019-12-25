За первую неделю марта аварийные службы собрали более 2300 люминесцентных ламп

За это время экологической аварийной службой "Экострой" выполнено 29 выездов.

С 28 февраля по 6 марта городские аварийные экологические службы приняли 326 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За это время экологической аварийной службой "Экострой" выполнено 29 выездов, собрано и вывезено на утилизацию 2330 люминесцентных ламп, 43,1 кг ртутьсодержащих отходов, 10,2 кг химических источников тока и 1 медицинский термометр.

Экологической аварийной службой ГУП "Пиларн" предотвращена аварийная ситуация на Обводном канале: в районе Ново-Кирпичного моста обнаружена тонкая пленка нефтепродуктов, установлено 50 метров боновых заграждений.

На утилизацию от местных жителей было принято 281 кг оргтехники и бытовых приборов, 198 кг батареек, 144 кг химических отходов, 390 кг автомобильных покрышек, 55 кг лекарственных препаратов, 1352 люминесцентные лампы, 5 кг аккумуляторов, 5 термометров и 4 литра отработанных масел.

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