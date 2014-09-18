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В Петербурге задержана пенсионерка за критику Лукашенко
Сегодня, 13:28
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В Петербурге задержана пенсионерка за критику Лукашенко

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Негативные комментарии женщина оставляла в период с ноября 2021 по сентябрь 2022 годов.

Сотрудники дорожной полиции в Петербурге задержали 62-летнюю уроженку Гомельской области, которая находилась в розыске. Об этом сообщает "Фонтанка".

Женщина была задержана накануне, 23 февраля, на Финляндском вокзале. При проверке документов выяснилось, что она с середины февраля разыскивается правоохранительными органами Белоруссии за негативные высказывания о президенте Александре Лукашенко, оставленные в период с ноября 2021-го по сентябрь 2022 года.

По данным издания, в Белоруссии задержанную ожидает содержание в СИЗО. Петербургские правоохранители проинформировали инициаторов розыска о задержании.

Ранее Piter.TV сообщал, что годовалую девочку госпитализировали с Маршала Блюхера после отравления неизвестной смесью.

Фото: Piter.TV

Теги: александр лукашенко, задержана пенсионерка, критика лукашенко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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