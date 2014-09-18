В Петербурге задержана пенсионерка за критику Лукашенко

Сотрудники дорожной полиции в Петербурге задержали 62-летнюю уроженку Гомельской области, которая находилась в розыске. Об этом сообщает "Фонтанка".
Женщина была задержана накануне, 23 февраля, на Финляндском вокзале. При проверке документов выяснилось, что она с середины февраля разыскивается правоохранительными органами Белоруссии за негативные высказывания о президенте Александре Лукашенко, оставленные в период с ноября 2021-го по сентябрь 2022 года.
По данным издания, в Белоруссии задержанную ожидает содержание в СИЗО. Петербургские правоохранители проинформировали инициаторов розыска о задержании.
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Фото: Piter.TV
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