Чиновники очистили Петербург от 26 незаконных торговых точек

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

В воскресенье, 14 апреля, в Санкт-Петербурге ликвидировали 26 незаконных торговых точек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

В ходе мероприятий участки были освобождены от незаконного использования. Известно, что эксперты обошли территорию около станций метро "Чернышевская", "Владимирская", "Площадь Восстания", Лиговском проспекте и другие точки, которые часто занимают уличные продавцы.

Сотрудниками ведомства вывезено 26 павильонов, в которых продавали сувениры, сухофрукты, текстиль, кукурузу. Помимо этого в центре Санкт-Петербурга нашли три летних кафе, которые работали без разрешительной документации. Оттуда вывезли мебель.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

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Фото: пресс-служба ККИ