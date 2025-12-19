За новогодние праздники Петербург засыпало более чем 30 см снега

Коммунальщики вывезли 20 тыс тонн.

В Санкт-Петербурге за период с 30 декабря выпало порядка 31,5 сантиметра снега. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

По данным городских властей, за последние сутки из Санкт-Петербурга было вывезено более 20 тысяч тонн снега. Уборка проводилась в круглосуточном режиме. В ночную смену к очистке улично-дорожной сети и тротуаров привлекли 950 единиц специализированной техники, а также свыше 500 работников ручного труда. Коммунальные службы продолжают работать без перерывов.

Дороги, тротуары и перекрестки были заранее обработаны противогололедными материалами. По словам Евгения Разумишкина, "ситуацию с погодными условиями держим на постоянном контроле и при необходимости оперативно корректируем работу коммунальных служб". Контроль за уборкой городской территории осуществляет Центр комплексного контроля городского хозяйства. Он функционирует в непрерывном режиме и ведет круглосуточный мониторинг процессов с использованием систем видеонаблюдения в режиме реального времени.

Фото: Piter.TV