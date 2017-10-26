С 1 ноября начнут штрафовать за неоплаченную парковку в центре Петербурга

Смольный обещает начать штрафовать за неоплаченную парковку в специальной зоне в Центральной районе города. Уведомления о санкциях могут начать выписывать уже с 1 ноября.

Смольный наконец-то добрался до злостных неплательщиков, которые бесплатно паркуют свои машины в специальных зонах в центре Петербурга. Как рассказали на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры, санкции могут настигнуть нарушителей уже с 1 ноября.

Глава комитета Сергей Харлашкин пояснил, что это стало возможным благодаря разработанному Смольным и ГУ МВД механизму обмена данными о владельцах автотранспортных средств. Принцип действия его не пояснили.

Штрафы могут получить все, кто не платил за парковку с начала осени. Так как срок давности по этим правонарушениям составляет два месяца. Всего с момента начала работы платной зоны парковок с нарушителей можно было бы взыскать 1,3 миллиарда рублей.