В Петербурге незаконных торговцев оштрафуют без предупреждения

Незаконных торговцев не будут предупреждать о штрафе.

В Петербурге за нелегальную торговлю будут сразу штрафовать. Парламентский комитет по законодательству одобрил проект закона, ужесточающий меры административной ответственности для предпринимателей-нелегалов.

Закон, который действует сейчас включает в себя два вида административной ответственности при незаконной торговле - предупреждение и штраф. Однако приняли решение отменить предупреждение, так как данная мера является не эффективной. Теперь нарушителям торговцам сразу будет выписан штраф.

В настоящее время штраф за незаконную торговлю для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 15 тыс. рублей, для юрлиц - до 200 тыс. рублей. Отметим, что депутаты намерены продолжить работу над мерами воздействия. А также узаконить конфискацию товара у нарушителей, так как некоторые из них несколько лет не платят штрафы.