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За неделю в петербургские больницы на укусы клещей пожаловались 800 человек
Сегодня, 7:49
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За неделю в петербургские больницы на укусы клещей пожаловались 800 человек

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Петербуржцы "привозят" на себе клещей из Ленобласти и других регионов.

За неделю, с 3 по 9 августа, с жалобами на укусы клещей в медицинские организации Петербурга обратились 800 человек, среди них 152 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

На территории города зарегистрировано 73 человек, пострадавших от присасывания клещей. Больше всего их среди жителей Курортного района ― 27 человек. 

За указанный период известен один случай заболевания клещевым энцефалитом у взрослого.  Он заразился им в Республике Карелия.Также зарегистрировано 5 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Все заражения произошли за пределами Петербурга. 

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжается еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

Фото: pixabay.com

Теги: клещи, насекомые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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