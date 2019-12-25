За неделю в петербургские больницы на укусы клещей пожаловались 800 человек

Петербуржцы "привозят" на себе клещей из Ленобласти и других регионов.

За неделю, с 3 по 9 августа, с жалобами на укусы клещей в медицинские организации Петербурга обратились 800 человек, среди них 152 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

На территории города зарегистрировано 73 человек, пострадавших от присасывания клещей. Больше всего их среди жителей Курортного района ― 27 человек.

За указанный период известен один случай заболевания клещевым энцефалитом у взрослого. Он заразился им в Республике Карелия.Также зарегистрировано 5 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Все заражения произошли за пределами Петербурга.

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжается еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

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