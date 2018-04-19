За неделю в Петербурге отмыли треть фасадов зданий

До середины мая коммунальные службы полностью отмоют около 800 фасадов в историческом центре Северной столицы.

В Северной столице коммунальные службы продолжают помывку фасадов в историческом центре. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник".

Самые грязные фасады в Петербурге находятся в центре: на Невском, Лиговском и Каменноостровском проспектах, а также на Большом, Малом и Среднем проспектах Васильевского острова.

Чем оживленнее магистраль, тем грязнее фасад. В основном, это сажа, выхлопы от автомобилей и пыль. Чем больше элементов на фасаде, тем сложнее мыть по времени. Моется вручную, пока роботов не придумали Владимир Латыпов, начальник отдела санитарного содержания и благоустройства Жилищного комитета

В историческом центре города перед помывкой фасада территорию огораживают, чтобы обеспечить безопасность людей. Иногда погодные условия мешают работе. Например, сильный ветер и дождь мешают рабочим.

От обычного раствора штукатурный слой может разрушиться, поэтому фасады моют специальным щадящим шампунем для остеклений. Его разводят в воде. После очистки фасад остается открытым, его не покрывают никакими средствами.

До середины мая коммунальные службы полностью отмоют около 800 фасадов в историческом центре Северной столицы. Примерно 5 тысяч помоют на уровне первого этажа, так как именно там находятся самые грязные стены.

Фото: Петербургский Дневник.