Жители Невского района беспокоятся за судьбу Яблоновского сада

В советское время здесь находилась свалка бытового мусора. В июне Смольный запустил конкурс на выполнение разработки проектной документации по ликвидации "Бывшей Яблоновской свалки".

Жители Невского района опасаются ликвидации и застройки Яблоновского Сада. Парк располагается в границах ул. Латышских Стрелков, ул. Ворошилова, р. Оккервиль и Российского проспекта. В советское время здесь находилась свалка бытового мусора IV и V классов опасности. В 1978 году свалку рекультивировали: ее засыпали слоями глины, песка и грунта, установили дренажную систему и проложили дорожки.

Именно в 1986-1987 годах формировалось тело рекультивированного полигона для проекта парка, посвященного латышским стрелкам. Соответственно, здесь улица Латышских стрелков. Идея была: сформировать два больших холма, на которых будут памятники, дорожки. И это был бы показатель, что мы и свалки умеем превратить в цветущий сад. Но с развалом Советского Союза 30 лет этим никто не занимался. Алексей Орлов, муниципальный депутат МО "Правобережный"

Холм неоднократно исследовали, и в 2015 году на этой территории построили "Хоккейный город" СКА. Однако в 2021 году власти внесли сад в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне Смольный запустил конкурс на выполнение разработки проектной документации по ликвидации "Бывшей Яблоновской свалки".

Есть важный законодательный момент: если объект подвергался рекультивации, а мы хотим поднять архивы и юридически это доказать, то повторно его рекультивировать нельзя. Можно только восстановить объект, поэтому закупки на разработку документации являются незаконными: нельзя на том же месте еще раз проводить рекультивацию. Алексей Орлов, муниципальный депутат МО "Правобережный"

Местные называют это место лесопарком: здесь растут многолетние деревья, цветы, водятся бобры и соловьи. Яблоновский сад полюбился жителям за его масштаб и необычный рельеф, который, по их словам, похож на трехэтажный торт.

Мы бы хотели, чтобы все это осталось таким же, чтобы наши горки остались, чтобы по утрам я здесь спокойно ходила со своими палочками, зимой я здесь занимаюсь оздоровительной ходьбой, по снегу хожу босиком. И не хотим мы, чтобы здесь все разровняли, что-то построили, зачем нам это?

Здесь очень приятно погулять весной, послушать соловьев, люди спортом занимаются: зимой катаются на лыжах, детишки со всего города приезжают сюда кататься на ватрушках. И вот эту красоту собираются, видимо, отдать кому-то под застройку. Пусть лучше облагородят это место: дорожки сделают, свет проведут. Люди будут только благодарны.

Не надо его срезать, у нас там есть плато, солнышко выглянуло, и люди там загорают. Это же интересно, люди называют это место курганом: первый курган, второй и треитий. Здорово, когда люди могут подняться, когда есть какая-то сопочка, горочка. Рядом ровно, но меня это ровное место не вдохновляет, а там – романтика.

Площадь Яблоновского сада составляет почти 27 га, благодаря активистам его удалось включить в список ЗНОП.

Люди боятся, что эта зона приглянулась какому-нибудь застройщику, потому что так много лет никто не обращал на нее внимания. Сейчас наш лесопарк относится к ЗНОП третьей категории, люди беспокоются, что парк могут вывести из этого списка, как это случалось неоднократно, например, в парке Малиновка. И естественно люди боятся застройки, потому что это единственный зеленый уголок на территории нашего округа. Марина Горчакова, муниципальный депутат МО "Правобережный"

Сейчас активисты составляют коллективное обращение от жителей с просьбой разработать проект благоустройства, а не ликвидации сада.

Видео, фото: Piter.TV