Муринцы вынуждены проходить полосу препятствий на пути в Петербург

На пути граждан из Мурино в Калининский район Петербурга встречаются разные препятствия: трубы теплотрассы, тропинка без освещения вдоль гаражей и железная дорога.

Жители Мурино просят благоустроить народную тропу, дорога ведет из Ленобласти в Калининский район Петербурга. По этому маршруту люди направляются на работу, в магазины, поликлиники, детские сады и школы. На пути граждан встречаются разные препятствия: трубы теплотрассы, тропинка без освещения вдоль гаражей и железная дорога.

Еще одна проблема Мурино – тут негде гулять, поэтому я иду в Муринский парк, который находится в Санкт-Петербурге. Это удобно, неудобно идти до метро, ехать одну остановку, а потом выходить. Здесь ближе.

Если пешком идти в светлое время суток, то более-менее, ночью вообще не пройти. Здесь – железная дорога, там – лужи, грязь, камни. Людям очень неудобно.

Почему не создать человеческий условия? Проложите хотя бы асфальтовую дорожку, сделайте лестницу через железную дорогу, и мы будем нормально ходить.

Жителям необходима безопасная велосипедно-пешеходная дорожка между двумя пунктами, где люди живут и работают. Это позволило бы разгрузить пассажиропоток метро "Девяткино" и уменьшить количество пробок на КАДе.

Для начала нужно понять, чего хотят люди. У нас здесь и гаражное общество, и город, соответственно людям нужна не просто пешеходная дорога и установка освещения, здесь необходима полноценная дорога, чтобы могли проехать автобусы, чтобы люди могли из Мурино выезжать на Гражданский проспект. Прокол уже существует, в теплотрассе достаточно сделать П-образный компенсатор. Павел Самородов, активист Мурино

Однако в реализации проекта существует сложность – нынешняя тропа находится на границе Петербурга и Ленобласти. Поэтому активисты совместно с жителями готовят заявления и коллективные письма губернаторам двух субъектов.

Видео, фото: Piter.TV