За неделю в Петербурге очистили около 30 млн квадратных метров улиц и дворов

В городе продолжается месячник по благоустройству.

В понедельник, 5 апреля, подвели итоги недели месячника по благоустройству: специалисты успели убрать около 30 миллионов квадратных метров улиц, дворов, парков и скверов Петербурга, сообщили в Смольном.

Сегодня на улицы города вышли 744 единицы техники и 1184 дворника.

В комитете по благоустройству рассказали, что работники уже очистили от мусора и смета три миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. Также отмыли пятую часть остановок общественного транспорта.

Основные работы с применением воды и моющих средств начинаются, когда устанавливается плюсовая температура. По словам чиновников, "в начале апреля адресные планы по влажной уборке города корректируются с учетом погодных условий".

В конце марта были закрыты сады и парки на просушку, а в первые дни месячника садово-парковые предприятия успели очистить 15, 8 миллионов квадратных метров, а также привели в порядок садовые ограждения, урны и скамейки.

Помимо этого было промыто около 200 фасадов жилых домов и 39 нежилых зданий.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: Piter.TV