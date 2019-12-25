Увеличение показателей обусловлено сравнением нерабочего дня прошлой недели с рабочим днем текущей недели, отметили в Смольном.

За неделю суточный показатель заболевших COVID-19 в Петербурге увеличился на треть. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным штаба правительства Петербурга, на 34,63% выросло число больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 5 мая оно составляло 901 человек, а неделей спустя – 1213 человек. Общее количество госпитализированных взрослых с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 29,06%.

По сравнению с прошлой средой отмечается рост на 34,63 % регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и на 29,06 % - рост суточной госпитализации взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. Общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией за прошедшие 7 дней выросло на 1,19 %. Значительное увеличение показателей обусловлено тем, что сравниваются нерабочий день прошлой недели с рабочим днем текущей недели. В выходные дни население реже обращается за медицинской помощью. Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают граждан неукоснительно соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах. Лицам 18 лет и старше, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации, настоятельно рекомендуется привиться от COVID-19. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv