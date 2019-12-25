За неделю с улиц Петербурга вывезли свыше 138 тыс. кубометров снега

В среднем на дорогах города работало более тысячи единиц специализированной техники.

За минувшую неделю, с 1 по 7 февраля, с улиц Петербурга вывезли более 138 тыс. кубометров снега. Неделя оказалась самой снежной за всю зиму 2020-2021, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

За прошедшие семь дней в Северной столице выпало 33 см снега. Самый большой объем работы выполнили в четверг и субботу. В эти дни в "Водоканал Санкт-Петербурга" привезли по 27 тыс. кубометров осадков.

В среднем в течение прошлой недели круглосуточно в городе работало более 1050 единиц специализированной техники. Днем улицы чистили более 1,1 тыс. работников ручного труда, ночью – более 300. Для борьбы с наледью использовали порядка 20 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Утром в понедельник город чистят 1050 единиц техники и 1237 работников ручного труда дорожных предприятий. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 105 машин и 546 специалистов. За местоположением уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.

Фото: Piter.TV