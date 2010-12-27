Из Петербурга за прошлую неделю службы вывезли 9 тонн грязи и 761 тонну мусора

Комитет по благоустройству отчитался по проделанной уборке за прошедшую неделю в Петербурге.

За прошедшую неделю дорожные службы очистили Петербург от 9 тысяч тонн грязи, скопившейся за зимний период и 761 тонн бытовых отходов. Данные взяты с 16 по 22 апреля. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по благоустройству.

Службы использовали для уборки тротуаров и дорог воду. В общем количестве Петербург полили 54 тысячами кубометров жидкости. На данный момент в уборке задействованы более 600 машин спецтехники и более тысячи дворников.

Отметим, что днем 21 апреля местные жители выходили на улицу ради общегородского субботника. Петербуржцев пригласили помочь в коллективной уборке в садах, скверах и по набережным рек и каналов. Люди также выходили на очистку собственных дворов.

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