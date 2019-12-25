За неделю с улиц Петербурга убрали 860 тонн мусора

Улицы очищают 464 машины специально техники.

Как стало известно в понедельник, 27 июля, за минувшую неделю с улиц города убрали 860 тонн мусора, сообщили в комитете по благоустройству.

Так, на мытье дорог и тротуаров потратили 16 тысяч кубометров воды и 70 литров шампуня. Городские улицы очищали 464 машины спецтехники и более тысячи дворников. Отмечается, что, кроме обычного шампуня, используются и дезинфицирующие средства. Ими также промывают остановки.

Ранее мы писали, что Биржевой мост помыли после парада ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV