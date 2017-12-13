За неделю коммунальщики сбили сосульки с 11,5 тысяч крыш Петербурга

За неделю кровельщики избавились от снега и льда на 11,5 тысячах домов Петербурга.

С 5 по 12 февраля петербургские коммунальные службы избавились от ледяных глыб с крыш 11,5 тысяч зданий. Отметим, что на выходных дворники справились с очисткой 3 тысяч домов от снежных шапок.

Ежедневно над проблемой обледенения работают 1,5 тысячи специалистов-кровельщиков. В настоящее время на территории города осталось еще около полутора тысяч потенциально опасных для пешеходов зон.

Чтобы избежать трагических инцидентов, в Северной столице работает “горячая линия”. Петербуржцы могут круглосуточно звонить и сообщать о местах, которые необходимо очистить от нависшей ледяной опасности. За последнюю неделю диспетчеры обработали 250 жалоб от местных жителей. Поступившие заявки рассматриваются в администрациях районов и государственной жилищной инспекции.

Обратиться со сведениями о плохой уборке или необходимости почистить крышу можно по номеру 710-44-54.

