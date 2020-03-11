Преступник может сесть в тюрьму на четыре года.

За нарушения на голосовании по Конституции решили сажать. Об этом заявил депутат нижней палаты Павел Крашенинников. Днем 11 марта парламентарии приняли законопроект об уголовной ответственности в первом чтении.

Речь идет о преступлениях, совершенных во время всенародного голосования по правкам в Основной закон. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. Его можно получить за фальсификацию избирательных документов и итогов голосования. Наказание последует и за нелегальные манипуляции с бюллетенями граждан. Депутаты добавили, что не занимались установлением новых видов наказания. Они распространили действующие нормы на деяния по голосованию.

Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.

