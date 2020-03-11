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За нарушения на голосовании по Конституции решили сажать

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Преступник может сесть в тюрьму на четыре года.

За нарушения на голосовании по Конституции решили сажать. Об этом заявил депутат нижней палаты Павел Крашенинников. Днем 11 марта парламентарии приняли законопроект об уголовной ответственности в первом чтении.

Речь идет о преступлениях, совершенных во время всенародного голосования по правкам в Основной закон. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. Его можно получить за фальсификацию избирательных документов и итогов голосования. Наказание последует и за нелегальные манипуляции с бюллетенями граждан. Депутаты добавили, что не занимались установлением новых видов наказания. Они распространили действующие нормы на деяния по голосованию.

Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.
 

Теги: голосование, госдума, конституция, нарушение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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