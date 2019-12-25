За написание лозунгов краской на доме в центре Петербурга суд арестовал вандалов

Злоумышленники получили по 15 суток.

Суд избрал наказание для петербуржцев, которые написали стене дома лозунги. По статье "Мелкое хулиганство" Ольга Алексеева и Артем Гулевич были привлечены к административной ответственности. Молодым людям предстоит провести под арестом 15 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточнили в Дзержинском районном суде, утром 5 марта нарушители написали на здании дома № 5 по набережной реки Фонтанки лозунги. Пара использовала баллончик с красной краской. Кроме того, сообщается, что злоумышленники нецензурно выражались.

В пресс-службе уточнили, что Гулевич и Алексеева вину признали. Молодые люди уточнили, что идею предложил мужчина, а позже к нему присоединилась и подруга.

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Фото: Piter.tv