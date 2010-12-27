Гендиректора осудили за списанные с чужого счета 11 миллионов рублей

Женщина проведет в колонии 2,5 года.

Калининский районный суд Петербурга сегодня, 28 октября, огласил приговор в отношении мошенницы Юлии Юсиной, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, Юсина, будучи гендиректором, а после и финансовым директором ООО "Арс Легис", ввела в заблуждение единственного участника возглавляемого ею департамента. Пострадавший имел лицевой счет в одном из популярных банков, а Юсина, предложив "помощь" в активации банковской карты, получила карту и ПИН-код к ней. Несколькими действиями женщина подключила к своему номеру телефона мобильный банк с карты другого лица, а сама убедила пострадавшего, что банк не присылает информационные смс. Менее чем за год Юсина похитила почти 11 миллионов рублей со счета пострадавшего.

В суде женщина не признала вину и рассказала, что несмотря на убывающие средства юридического лица, сотрудники продолжали получать зарплату. Зарплата самой Юсиной составляла 400 тысяч рублей, но выплачивали ей только 150 тысяч. Махинации с банковской картой упомянутого лица она назвала поиском удобной карты, которая помогла бы разграничить личный доход и деньги на нужды организации. Также она отметила, что с картой пострадавшего такое разграничение было невозможно, а само лицо было в курсе ее деятельности. Юсина утверждала, что свидетели ее оговорили.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на 2,5 года и удовлетворил иск на 11 млн рублей. Юсину взяли под стражу в зале суда.

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Фото: Piter.TV