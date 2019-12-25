За минувшую среду в Ленобласти заболели ковидом 105 жителей

Новые заражения выявили в 16 районах области.

За минувшие сутки в Ленобласти выявили 105 случаев заражения ковидом. Днем ранее было выявлено на 14 случаев больше. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новые заражения выявили в 16 районах области. Так, Бокситогорский – 1 случай, Волосовский – 2, Всеволожский – 29, Выборгский – 15, Гатчинский – 11, Кингисеппский – 1, Киришский – 4, Кировский – 4, Лодейнопольский – 1, Ломоносовский – 3, Лужский – 7, Подпорожский – 4, Приозерский – 2, Сланцевский – 6, Тихвинский – 7, Тосненский – 8.

Ранее мы писали, что за сутки 171 петербуржца госпитализировали в больницы города.

Фото: Piter.tv

