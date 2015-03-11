Комздрав: Петербург прошел пик заболеваемости ковидом

Петербург преодолел пик заболеваемости ковидом. Об этом заявил руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, пишет 78.ru.
По словам Лисовца, 30 тыс. петербуржцев заболели ковидом, что меньше на 2,8%, чем накануне. Он подчеркнул, что сегодняшняя заболеваемость несравнима с январской, когда показатель был на отметке 200 тыс. заражений.
В Петербурге продолжает падать уровень госпитализаций ковидных пациентов. На этой неделе их число сократилось на 13%. Лисовец добавил, что заболеваемость может вырасти потому, что школьники и студенты учатся в очном формате.
Фото: Piter.tv
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