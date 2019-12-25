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В Петербурге 1,4 тыс. человек заболели ковидом за минувшие сутки
Сегодня, 14:18
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В Петербурге 1,4 тыс. человек заболели ковидом за минувшие сутки

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В городе 688 пациентов выздоровели, в больницы госпитализировали 120 человек.

За минувшую пятницу в Петербурге зафиксировали еще 1 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает оперштаб. 

В городе 688 пациентов выздоровели, в больницы госпитализировали 120 человек. Восемь жителей Петербурга не смогли побороть инфекцию. 

В России за сутки госпитализировали 1 634 человека, что на 25,2% меньше, чем днем ранее. Выздоровели 6 209 пациентов, 43 россиянина скончались. Всего зафиксировали 12 248 случаев заражения ковидом за минувшие стуки. 

Ранее в городской больнице №20 развернули 50 коек для больных COVID-19. В Петербурге возрастает заболеваемость.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, оперштаб, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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