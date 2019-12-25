В Петербурге 1,4 тыс. человек заболели ковидом за минувшие сутки

В городе 688 пациентов выздоровели, в больницы госпитализировали 120 человек.

За минувшую пятницу в Петербурге зафиксировали еще 1 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает оперштаб.

В городе 688 пациентов выздоровели, в больницы госпитализировали 120 человек. Восемь жителей Петербурга не смогли побороть инфекцию.

В России за сутки госпитализировали 1 634 человека, что на 25,2% меньше, чем днем ранее. Выздоровели 6 209 пациентов, 43 россиянина скончались. Всего зафиксировали 12 248 случаев заражения ковидом за минувшие стуки.

Ранее в городской больнице №20 развернули 50 коек для больных COVID-19. В Петербурге возрастает заболеваемость.

Фото: Piter.tv

