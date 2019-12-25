За минувшие сутки в Петербурге вакцинировались более 11 тыс. граждан

С начала массовой вакцинации в городе привито 734 139 жителей, из них 610 171 человек полностью завершили цикл вакцинации.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 6379 человек, а вторично вакцинировались 5499 граждан. С начала массовой вакцинации в городе привито 734 139 жителей, из них 610 171 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медучреждений – 107 городских медицинских организаций, 6 федеральных и 21 частная. Кроме того, работают 23 выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 15-ти мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным, – говорится в сообщении.

Так, первично привиты компонентом вакцины "Спутник V" 705 106 человек, а закончили цикл вакцинации 596 311 граждан. Вакциной "ЭпивакКорона" первично привились 22 717 человек, а закончили цикл 13 722 гражданина. А препарат "Ковивак" на этапе первичной вакцинации предпочли 6136 петербуржцев, а закончили цикл 138 человек.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тыс. человек.

Фото: Piter.tv; пресс-служба Смольного