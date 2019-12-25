За минувшие сутки в Ленобласти заболело коронавирусом 254 человека

В Волосовском районе не зафиксировано ни одного случая заражения.

За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали 254 человек с коронавирусной инфекцией. Днем ранее было на 24 человека больше. Об этом сообщили в оперштабе.

Положительный тест на инфекцию получили жители 16 районов области. В Волосовском районе не зафиксировано ни одного случая заражения.

Так, в Бокситогорском районе – 18 случаев, Волховском – 15, Всеволожском – 92, Выборгском – 17, Гатчинском – 11, Кингисеппском – 7, Киришском – 15, Кировском – 14, Лодейнопольском – 17, Ломоносовском – 7, Лужском – 3, Подпорожском – 15, Приозерском – 1, Сланцевском – 7, Тихвинском – 14, Тосненском – 1.

Фото: Piter.tv

