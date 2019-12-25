За минувшие сутки на дорогах Петербурга и области поймали 21 нетрезвого водителя

Часть из них превышала скоростной режим.

Вчера, 22 июня, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло произошло почти 400 ДТП, одно из них привело к летальному исходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Всего в авариях за минувшие сутки пострадало 30 человек, в том числе 2 ребенка.

Участники дорожного движения более 2 тыс. раз нарушили ПДД. 85 нарушений было зафиксировано среди пешеходов. За совершение административных правонарушений задержали 63 людей. Также на дорогах поймали 21 нетрезвого водителя.

Массовое ДТП на КАД унесло жизнь одного человека, 7 человек пострадали.

Фото: vk.com/spb_today