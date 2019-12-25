  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки на дорогах Петербурга и области поймали 21 нетрезвого водителя
Сегодня, 12:46
44
nadezhda_sib

За минувшие сутки на дорогах Петербурга и области поймали 21 нетрезвого водителя

0 0

Часть из них превышала скоростной режим.

Вчера, 22 июня, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло произошло почти 400 ДТП, одно из них привело к летальному исходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Всего в авариях за минувшие сутки пострадало 30 человек, в том числе 2 ребенка. 

Участники дорожного движения более 2 тыс. раз нарушили ПДД. 85 нарушений было зафиксировано среди пешеходов. За совершение административных правонарушений задержали 63 людей. Также на дорогах поймали 21 нетрезвого водителя. 

Массовое ДТП на КАД унесло жизнь одного человека, 7 человек пострадали.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: аварии, дтп, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии