За минувшие сутки ковид выявили у 22 тыс. петербуржцев

Петербург лидирует по числе заболевших в стране.

В пятницу, 11 февраля, за минувшие сутки положительный тест на коронавирус получили 22 070 горожан в Петербурге. Об этом рассказали в оперштабе.

По сравнению с днем ранее количество заболевших выросло на 426 пациентов. Добавим, что всего в стране ковидом заразились 203 949 человек.

За минувший четверг выздоровели 20 359 петербуржцев. Из них 903 человека госпитализировали. От вируса скончались 66 человек. Петербург лидирует по числе заболевших в стране.

Ранее мы писали, что более 3,4 млн петербуржцев прошли вакцинацию от ковида. По словам Лисовца, Петербург лидирует в России по доле вакцинированного населения.

Фото: Piter.tv